Kiel

Am 8. November erhielt die Polizei demnach den Tipp, noch am gleichen Tag durchsuchten die Beamten nach richterlicher Anordnung die Wohnung in der Bothwellstraße. Sie wurden fündig, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Auch weitere Drogen gefunden

In einem Raum war laut Polizei eine Plantage mit insgesamt 64 Pflanzen professionell angelegt. Im gleichen Raum befanden sich bereits neun Kilogramm geerntete Marihuanablüten. Die Durchsuchung förderte weitere Drogen und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich zutage.

Der 38-jährige Wohnungsmieter war der Polizei zuvor nicht aufgefallen. Er kam nicht in Haft, wird sich aber vor Gericht verantworten müssen.

