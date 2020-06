Polizei nimmt Pkw-Aufbrecher fest

Kiel

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Beamte des 4. Reviers in der Nacht gegen 1.45 Uhr alarmiert. Ein Anwohner in der Heischstraße war durch ein lautes Klirren wach geworden. Als er aus dem Fenster sah, fiel ihm jemand auf, der sich in einen Mercedes beugte und ihn offenbar durchsuchte.

Der Mann wurde überrascht im Versteck gefunden

Mehrere Streifenwagen brachen zum Tatort auf. Als sie eintrafen, beobachtete der Zeuge, wie sich der Verdächtige versteckte. Der Anwohner hatte allerdings noch immer die Leitstelle am Telefon und konnte die Polizisten so zum Versteck hinter einem Auto lotsen.

Der festgenommene 45-Jährige sei überrascht gewesen, wehrte sich nicht – und gestand sogar die Tat, so die Polizei. Er gab aber an, nichts aus dem Auto gestohlen zu haben. Das konnte die Polizei zumindest insofern nachvollziehen, dass sie kein Diebesgut bei ihm fand. Nach Aufnahme aller Daten wurde er wegen fehlender Haftgründe entlassen.

