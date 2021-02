Kiel

So berichtete die Polizei am Mittwoch vom Einsatz in der Norddeutschen Straße, der allerdings schon am Montagvormittag gelaufen war. Demnach hatten die Zivilbeamten den Radfahrer gegen 11.45 Uhr gestoppt.

Er versuchte laut Polizeisprecher Matthias Arends zunächst vor der Kontrolle zu flüchten, konnte aber aufgehalten werden. Anschließend fanden die Beamten rund 200 Konsumeinheiten Kokain, ein Gewicht von etwa 45 Gramm, das für rund 3000 Euro auf der Straße verkauft werden könnte.

Der Ermittlungseinheit Straßendeal bereits bekannt

Der Ermittlungseinheit Straßendeal, die im Kripo-Kommissariat 17 für Rauschgiftverbrechen angesiedelt ist, kam der 19-Jährige bereits bekannt vor. Wegen Drogendelikten fiel er mehrfach auf.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel stellte diese einen Antrag auf Untersuchungshaft. Der Haftrichter bestätigte den und sorgte dafür, dass der junge Mann vorerst in Haft kam.