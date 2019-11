Kiel

Die Polizisten gingen einem Hinweis nach, wonach der Mann gegen 00:30 Uhr am Freitag, 15. November, beim Diebstahl zweier Räder in der Eggerstedtstraße aufgefallen war. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den Tatverdächtigen gegen 01:15 Uhr letztlich in der Stoschstraße fest. Er führte die beiden gestohlenen Räder noch mit sich.

Ausländerbehörde ist nun auch zuständig

Da gegen ihn laut Polizei ein Abschiebehaftbefehl vorliegt, kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt, von wo die weiteren Maßnahmen durch die zuständige Ausländerbehörde eingeleitet werden.

Die Beamten der auf Fahrraddiebstähle spezialisierten "Ermittlungsgruppe Speiche" führen indes die strafrechtlichen Ermittlungen und prüfen, ob der Mann für weitere Zweirad-Diebstähle in Frage kommt.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.