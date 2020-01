Polizist brach sich bei Einsatz die Hand

Kiel

Zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr am Sonntagmorgen war die Polizei Kiel gleich zweimal am Veranstaltungsgelände an der Iltisstraße in Kiel-Gaarden im Einsatz. Zunächst wurde sie alarmiert, weil sich etwa zehn Personen prügeln sollten. Doch die Beamten des 4. Reviers trafen niemanden an.

Wenig später gab es erneut einen Hinweis, dass sich dort Personen schlagen und mit Flaschen werfen würden. Die Polizisten trafen dann zwei Personen im Alter von 39 und 40 Jahren. Die seien gegen die Beamten vorgegangen, hätten sie angegriffen und beleidigt.

40-Jähriger in Kiel festgenommen: Polizist brach sich die Hand

Bei der Festnahme des 40-Jährigen habe sich der 33-jährige Polizist daraufhin die Hand gebrochen. Er war anschließend nicht mehr dienstfähig. Der 40-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste zur Behandlung ins Krankenhaus, so die Polizei.

Nach richterlicher Anordnung sei ihm dort eine Blutprobe entnommen worden, die auf den Atemalkoholwert 1,9 Promille folgte. Anschließend sei der Mann wieder auf freien Fuß gekommen.

39-Jähriger blieb offenbar gewalttätig

Auch der 39-Jährige sei nach der Festnahme nicht zu beruhigen gewesen, wies einen Atemalkoholwert von 1,09 Promille auf. Er habe nicht nur versucht seinen 40-jährigen Begleiter gewalttätig zu befreien, so die Polizei. Offenbar wollte er das 4. Revier nach Ende aller Dokumentationen zunächst auch nicht verlassen.

Beide Männer müssen sich jetzt mit einem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung auseinandersetzen. Der 39-Jährige wird außerdem des versuchten Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Gefangenenbefreiung und der Körperverletzung beschuldigt.

