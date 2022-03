Er habe es eben eilig: Mit dieser Begründung erklärte ein BMW-Fahrer Kieler Polizeibeamten sein rücksichtsloses Rasen in der Gaardener Werftstraße. Er hatte am vergangenen Wochenende nachts die Zivilstreife bedrängt und in der 50-Zone auf 130 km/h beschleunigt. Das blieb nicht ohne Konsequenzen.