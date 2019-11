Am späten Donnerstagabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Hamburger Chaussee in Kiel überfallen. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Der mit einer Pistole bewaffnete Mann bedrohte demnach den 54-jährigen Mitarbeiter und erbeutete eine geringe dreistellige Summe.