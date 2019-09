Kiel

Demnach nahmen Polizisten den Mann am Dienstag in seiner Wohnung fest. Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten auf den 24-Jährigen als Tatverdächtigen hingedeutet. In seiner Wohnung fanden die Beamten neben der mutmaßlichen Beute auch weitere Beweise.

Der Kassierer wurde verletzt und erlitt einen Schock

Am späten Abend des 23. August soll der Mann einen Supermarkt an der Werftstraße überfallen haben: Er habe mit einem Messer den Kassierer bedroht, ihm eine oberflächliche Schnittwunde zugefügt. Er erlitt außerdem einen Schock, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der Täter floh mit 130 Euro aus der Kasse.

Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte einen Haftbefehl, den das Amtsgericht am Mittwoch bestätigte. Anschließend brachten Beamte den 24-Jährigen in die JVA Neumünster.

