250 Gramm Haschisch, 140 Gramm Marihuana, 500 Ecstasypillen und Kokain, dazu ein Schlagring mit Elektroschocker: Was die Polizei am Dienstag in einer Wohnung in Kiel-Gaarden sicherstellte, dürfte als ordentliche Ausstattung eines Drogendealers durchgehen. Der 25-jährige Mieter kam in U-Haft.