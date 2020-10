Die Kriminalpolizei Kiel geht von Brandstiftung aus: In der Nacht zu Sonnabend ging im Sandkrug in Kiel-Gaarden eine mobile Toilettenkabine in Flammen auf. Das Feuer ist dann laut Polizei auf insgesamt vier Autos übergegriffen. Eines davon, ein Seat, brannte komplett aus.