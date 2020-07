Kiel

Ein Team des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) war am Freitagmittag in der Holtenauer Straße unterwegs und ließ sich von Imbissen und Restaurants die Hygienekonzepte erklären. Dazu gehörte auch, zu überprüfen, ob die Betriebe die Kontaktdaten der Gäste erheben. „Das gehört nun zu unserer Schicht dazu“, sagt ein Mitarbeiter des KOD. Wie die Ergebnisse bei den überprüften Restaurants ausfielen, wollten die Kontrolleure gestern nicht verraten.

Dass die Ordnungshüter verstärkt auf die Hygienevorschriften achten, stößt bei den Gastronomen auf breite Zustimmung. Schließlich gehe es darum, schwarze Schafe zu ermitteln und zu verhindern, dass durch eine zweite Corona-Welle oder durch weitere Infektionsfälle in anderen Restaurants sämtliche gastronomische Betriebe wieder schließen müssen.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Gäste und Gastronomen in der Verantwortung

„Jeder muss für sich entscheiden, wie er mit den Richtlinien umgeht“, sagt Nil-Inhaberin Andrea Soll. Aber: „Im Eigeninteresse sollte jeder Gastronom sich an die Vorschriften halten.“ Allerdings könnten die Betreiber nicht für alles verantwortlich gemacht werden, etwa wenn die Gäste keine korrekten Kontaktdaten angeben. „Wir dürfen nicht die Personalausweise kontrollieren. Wenn jemand seinen falschen Namen angibt, können wir das nicht überprüfen.“

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Corona-Fall im nächsten Kieler Imbiss

Daher hat Gesundheitsminister Heiner Garg Restaurantbesucher zur Ehrlichkeit beim Ausfüllen der Zettel ermahnt. „Niemand tut sich einen Gefallen, falsche Kontaktdaten anzugeben.“ Je besser bei Ausbruchsgeschehen Kontaktpersonen nachzuverfolgen seien, desto besser ließen sich Infektionsketten unterbrechen. Als das Kieler Gesundheitsamt die „Sultan“-Gäste über den Ausbruch in dem Döner-Laden informieren wollten, fiel den Mitarbeitern auf, dass einige Besucher bewusst falsche Angaben gemacht hatten und sich beispielsweise als „ Micky Mouse“ ausgaben. „Wenn mir so etwas auffallen würde, würde ich den Gast nicht bedienen“, sagt Andrea Soll. Im Nil müssen die Kunden die Kontaktdaten ausfüllen, bevor sie sich an den Tisch setzen und bestellen.

Keine langen Kontrollen bei "Extrawürste"

Auch bei den Extrawürsten in der Holtenauer Straße begrüßt man zusätzliche Kontrollen. „Uns würde das nicht stören“, sagt Benjamin Pallusseck. „Bei uns kommen ohnehin regelmäßig Kontrolleure vorbei. Und lange bleiben sie auch nicht.“ Es sei wichtig, so Pallusseck, dass eine zweite Welle verhindert werde und dafür könne jeder seinen Teil beitragen: Gäste, Gastronomen und eben auch die Kontrolleure.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.