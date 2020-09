Kiel

Eine Alternative könnten Heizpilze sein, doch die sind derzeit schwer zu bekommen – und aufgrund ihrer Klimabilanz umstritten. In den Baumärkten und bei Fachhändlern zieht die Nachfrage nach Heizgeräten für den Außenbereich an. Ganz vorn dabei ist der Heizpilz. „Wir haben Anfragen ohne Ende, sind aber schon so ziemlich ausverkauft. Es gibt nur noch einzelne Produkte“, sagt Thorsten Müller von der bayrischen Firma Activa, die bundesweit alles liefert, was man mit Gas betreiben kann. Der Run auf die Heizsysteme habe gleich nach der Diskussion über die Nutzung von Restaurant-Außenbereichen begonnen.

Inzwischen wird auch in Bundesländern, wo Heizpilze in Restaurants verboten sind, über Lockerungen in Corona-Zeiten diskutiert. „Das haben wir sofort gemerkt. Als die Debatte begann, liefen hier die Bestellungen ein“, so Müller. Die Nachfrage nach Heizpilzen ist auch in Kiel hoch. Viele Regale in Baumärkten sind zurzeit leer, Nachschub ist schwer zu bekommen.

Kein Heizpilz-Verbot in Schleswig-Holstein

Anders als beispielsweise in München, Berlin oder Düsseldorf sind Heizpilze in Schleswig-Holstein nicht verboten. Daher ist die Gastronomie im Großen und Ganzen bereits ganz gut ausgerüstet. Nachbesserungen sind aber nicht ausgeschlossen und möglicherweise auch für einen Betrieb in der kalten Jahreszeit überlebenswichtig. Aufgrund der Corona-Vorgaben haben die Betriebe innen weniger Tische zur Verfügung. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Besucher wegen der Pandemie im Winter seltener essen gehen werden, wenn sie nur drinnen sitzen können.

„Wir stellen fest, dass es drinnen leerer ist“, sagt Dehoga-Geschäftsführer Stefan Scholtis. „Draußen sitzen die Gäste gern. Wenn das nicht mehr möglich ist, werden die Betriebe kämpfen müssen.“ Deshalb arbeiten die Gastronomen an Konzepten, um in der dunklen Jahreszeit mollig warme Außenplätzen anzubieten. Allerdings umfassen die Konzepte nicht nur Heizpilze.

Plastikwände statt Wärmestrahler

Das Wirtshaus am Europaplatz in Kiel beispielsweise benutzt zwar drei Heizpilze sowie Heizstrahler: Noch mehr davon aufzustellen, ist laut Betriebsleiterin Manja Homberg aber keine Option. „Wir sind hier so wenig windgeschützt, da helfen auf Dauer auch keine zusätzlichen Heizpilze.“ Da das Wintergeschäft für das Wirtshaus aber wichtig ist, wird nach anderen Lösungen gesucht, damit die Kunden im Freien sitzen können, ohne zu frieren. „Wir überlegen, Plastikwände an den Sonnenschirmen anzubringen“, sagt Homberg. Das Problem: Unter den Schirmen ist es kaum möglich, entsprechend Abstandsvorgaben mehrere Tische aufzustellen.

Im Nil an der Holtenauer Straße sieht man sich gut auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. „Wir leben von unserer Fläche draußen, das haben wir vor 15 Jahren bewusst so eingeführt“, sagt Betreiber Klaus Koch. „Unsere Gäste sind es gewohnt, auch bei niedrigen Temperaturen draußen zu sitzen.“ Im Nil gibt es im Freien mit 24 Tischen doppelt so viele wie drinnen. Eine Glasüberdachung schützt vor Kälte, außerdem gibt es acht Heizpilze. Doch durch die Abstandsregeln werden in diesem Winter nicht alle Tische direkt an den Wärmequellen stehen können. „Vielleicht werden wir noch zusätzliche Heizpilze beschaffen“, sagt Ingeborg Soll-Koch, die gemeinsam mit ihrem Mann Klaus und Schwester Andrea Soll das Nil leitet.

Gäste sollen Decken mitbringen

Obwohl es momentan noch einigermaßen warm ist, rät das Nil seinen Gästen bereits jetzt auf seiner Homepage, eigene Decken mitzubringen. Aufgrund der Corona-Regeln darf das Restaurant selbst nämlich nicht wie üblich die eigenen Decken verteilen.

Einige Restaurants müssen ihre Außenfläche im Winter verkleinern, darunter die Burger-Kette Hans im Glück in der Kieler Holstenstraße. An den Tischen direkt an der Fassade des Glaspavillons sind Schirme mit herunterhängenden Plexiglas-Wänden aufgestellt, für Wärme sorgen elektrisch betriebene Heizstrahler. Die Plätze bleiben erhalten, berichtet Franchise-Nehmer Christopher Schmidt. Eingelagert werden aber die Tische und Stühle, die derzeit auf der freien Fläche zwischen Primark und Holsten-Fleet stehen. „Diese Fläche dürfen wir nicht nutzen.“

Von Frank Behling und Steffen Müller

