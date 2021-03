Kiel

„Wir wollen uns solidarisch zeigen mit denen, die sich an die Auflagen halten und seit einem Jahr persönliche Kontakte reduzieren, im Homeoffice sind und zu Hause die Kinder betreuen“, sagten die Demonstranten, ein Bündnis aus antifaschistischen Gruppierungen, der Turboklimakampfgruppe Kiel (TKKG) sowie Anwohnern vom Exerzierplatz, auf dem sich „Kiel steht auf“ mehrmals pro Woche trifft. „Dies ist neben der beunruhigenden Rechtsentwicklung bei den Corona-Relativierern das Hauptanliegen unserer Aktionen“, so die Gegenprotestler. Sie wollen darauf hinweisen, dass die rechte Gruppierung „Identitäre Bewegung Schleswig-Holstein“ an den „Kiel steht auf“-Protesten teilnehmen soll.

Keine Masken und kein Abstand bei „Kiel steht auf“

Außerdem beklagt das neue Bündnis, dass bei den Anti-Corona-Demonstrationen behördliche Auflagen ignoriert werden, indem kaum Masken getragen werden und kein Abstand eingehalten wird. „Wir wollen gar nicht alle Maßnahmen der Regierung gutheißen, es wurden auch Fehler gemacht“, sagt einer der Gegen-Demonstranten. „Aber es ist absurd, dass es Leute gibt, die in ihrer Scheinwelt leben, sich ihre eigene Realität zurechtlegen und der Wissenschaft misstrauen. Dagegen wollen wir vorgehen.“

Die Versammlungsbehörde hatte angesichts des Eskalationspotenzials der beiden Veranstaltungen zunächst eine räumliche Trennung vorgesehen, letztendlich aber doch beide Kundgebungen auf dem Exerzierplatz erlaubt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot auf dem Exerzierplatz vertreten. Obwohl die „Kiel steht auf“-Bewegung nur wenige Meter an den Gegendemonstranten vorbeizog, kam es nicht zu Zusammenstößen.