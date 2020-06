Über Jahre war die Holstenstraße in Kiel eine Eiscafé-freie Zone. Nun haben in kürzester Zeit zwei Eisdielen in der Fußgängerzone eröffnet. Die „Eismanufaktur Tante Louise“ ist bereits Ende Mai an den Start gegangen, nun hat die „Gelateria La Luna“ am Asmus-Bremer-Platz ihren Betrieb aufgenommen.