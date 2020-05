Neue Leiterin für das Geomar

Kiel

Katja Matthes kam 2012 für eine Professur für Meteorologie am Geomar und der Christian-Albrechts-Universität nach Kiel. Seit 2018 leitet sie den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar. Die 44-Jährige ist Expertin auf dem Gebiet von Klimavariabilität und Klimaveränderungen, insbesondere dem Einfluss der Sonne auf das Klima. Mit ihren Forschungsarbeiten trägt sie außerdem zur genaueren Bestimmung des menschlichen Einflusses auf das Klima und zur Verbesserung von kurzfristigen Klimavorhersagen bei.

Drängende Zukunftsfragen klären

„Ich freue mich auf die Herausforderung auch zukünftig am Geomar eine exzellente Forschungsumgebung auf internationalem Spitzenniveau zu ermöglichen, um mit unserer Ozeanforschung zu nachhaltigen Lösungen für die drängenden Zukunftsfragen beizutragen“, sagte Matthes.

„Wir freuen uns sehr, mit Frau Professorin Matthes eine exzellente Wissenschaftlerin für die Leitung des Geomar gewonnen zu haben und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Erfolg“, äußerte sich der Vorsitzende des Kuratoriums und der Berufungskommission Ministerialdirektor Volker Rieke vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Die gebürtige Berlinerin Matthes studierte an der Freien Universität Berlin Meteorologie und war im Anschluss an ihre Promotion mehrere Jahre am National Center for Atmospheric Research in Boulder/ Colorado, USA, tätig. Im Anschluss leitete sie eine Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe am Helmholtz-Zentrum Potsdam.

Lob von allen Seiten

Schleswig-Holsteins Wissenschaftsministerin Karin Prien begrüßte die Entscheidung: „Ich freue mich insbesondere, dass erstmalig eine Wissenschaftlerin die wissenschaftliche Leitung des Zentrums übernimmt. Ich bin sicher, dass Professorin Katja Matthes sowohl als ausgewiesene Wissenschaftlerin als auch als Leiterin eines großen Forschungsteams die Zukunftsthemen des Geomar tatkräftig angehen und damit auch ein Gewinn für den Wissenschaftsstandort Schleswig-Holstein sein wird“.

Auch der Noch-Geomar-Leiter Peter Herzig, der 2015 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde, hat lobende für seine Nachfolgerin: „Ich schätze Frau Matthes sehr und wünsche ihr für die kommenden Jahre, viel Kraft, gutes Geschick und einen positiven Spirit bei der Führung des Hauses.“

