Kiel

„Niemand muss mit Angst durch die Gegend gehen, aber mit der entsprechenden Vorsicht“, sagt Stöcken. Dazu gehört vor allem, auf den Abstand zu achten. „Und wenn das nicht möglich sein sollte, kann jeder eine Maske aufsetzen, auch wenn es keine Pflicht gibt.“ Der Gesundheitsdezernent denkt dabei besonders an die Kiellinie, die bei schönem Wetter stets gut besucht ist. An der Waterkant gilt keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sondern nur eine Empfehlung. „Ich appelliere an die Eigenverantwortung“, so Stöcken. „Die vergleichsweise geringen Infektionszahlen sollten niemanden dazu verleiten zu denken, dass es hier keine Gefahr gibt.“

Abstand und Lüften auch im privaten Bereich

In Kiel hält sich die Inzidenz seit einer Woche konstant knapp über dem Wert von 50. Damit steht Kiel mit Blick auf andere Kreise und Städte in Schleswig-Holstein recht gut da. Gesundheitsamtsleiterin Sabine Herlitzius warnt allerdings: „Der Trend geht nach oben, wenn auch mit langsamer Geschwindigkeit.“ Daher sei es wichtig, dass Vorkehrungen wie Abstandhalten oder regelmäßiges Lüften auch im privaten Bereich eingehalten werden. „Diese Maßnahmen sind dafür da, um das Pandemiegeschehen einzudämmen.“

Stöcken baut darauf, dass nach Ostern durch die zusätzliche Impflinie im Kieler Impfzentrum mehr Menschen in der Landeshauptstadt den Schutz vor dem Corona-Virus erhalten werden. Wie angekündigt, arbeitet die Stadt an einem System, wie Vakzin, das am Ende eines Tages nicht verimpft wurde, verabreicht werden kann und nicht verfällt. Stöcken rechnet damit, dass täglich rund drei Dosen übrig bleiben. Berechtigte Personen sollen entsprechend am Abend informiert werden. „Geimpft wird nur, wer entsprechend der Priorisierung auch an der Reihe ist“, betont der Gesundheitsdezernent. Vorgesehen sind die Impfungen beispielsweise für Polizisten oder Mitarbeiter aus der Jugendhilfe, die in ihrem Beruf Kontakt mit anderen Menschen nicht vermeiden können. Eine Nachrückerliste für Bürger wird es vorerst nicht geben.