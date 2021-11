Kiel

Mit Tröten, Fahnen und Burger für eine bessere Bezahlung. In Kiel haben rund 150 Angestellte der Polizei mehr Gehalt für die tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen gefordert. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen der Gewerkschaften mit den Ländern.

Bei den Verhandlungen zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 150 Euro. Verhandelt wird deutschlandweit für rund 800.000 Tarifbeschäftigte und 22.500 Auszubildende in öffentlichen Dienst. „Die von den Gewerkschaften geforderten fünf Prozent würden gerade einmal die steigenden Lebenshaltungskosten ausgleichen“, sagt Torsten Jäger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, bei der Demonstration am Kieler Polizeizentrum im Eichhof. Demonstriert wurde in Schleswig-Holstein außerdem an Polizeistationen in Neumünster, Bad Segeberg, Lübeck und Eutin.

Mit attraktiveren Arbeitsbedingungen gegen den Fachkräftemangel

Von den 9000 Mitarbeitern der Landespolizei sind rund 1100 tarifbeschäftigt. Sie erledigen beispielsweise Büroarbeiten, unterstützen bei den Ermittlungen und der Spurensuche. Doch auch die verbeamteten Angestellten gingen auf die Straße, um sich solidarisch zu zeigen. Bei der „aktiven Mittagspause“ taten sie ihrem Unmut kund, verpflegt wurden sie dabei mit Burgern aus dem mobilen Truck von „John’s Burger“. Ziel ist es, für die Kollegen attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen, um dem allgemeinen Fachkräftemangel zu begegnen.

„Wertschätzung drückt sich nicht nur durch Worthülsen aus. Ein Arbeitgeber, der in den letzten zwei Jahren gemerkt haben sollte, was die Kolleginnen und Kollegen für die Menschen in diesem Staat geleistet haben, und jetzt versucht, die Arbeitsleistung zu entwerten und nicht ein Angebot vorlegt, drückt das Gegenteil aus“, sagt der GdP-Landesvorsitzende Jäger. „Ein Arbeitgeber, der bei den letzten Verhandlungen die Orientierung an der Inflation fordert und jetzt behauptet, Lohnerhöhungen entfachen eben diese, verdreht Argumente, richtet sich gegen unsere Kolleginnen und Kollegen und entfacht vor allen Dingen unsere Wut.“

Jäger stört vor allem, dass die Gegenseite, mit dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) als Verhandlungsführer, kein Angebot für eine Gehaltsanhebung vorgelegt habe. „Dieses Verhandlungsverhalten ist unwürdig und ignorant.“ Der GdP-Vorsitzende aus der Regionalgruppe Kiel-Plön, Sven Neumann, verwies darauf, welche wichtige Rolle die tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen in der Pandemie geleistet haben. „Es wurde geklatscht, dass wir den Laden am Laufen halten, und jetzt soll es nicht einmal einen Inflationsausgleich geben.“