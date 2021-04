Kiel

Stephanie Schmoliner macht keinen Hehl aus ihrer Freude über den Eigentümerwechsel. „Es ist ein Makel, wenn in so einem Schmuckstück und historisch bedeutenden Gebäude lange Leerstand herrscht“, sagt die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster. Ihre Kritik richtet sich dabei an die ehemalige Inhaberin des Gewerkschaftshauses, die Vermögensverwaltungs- und Treuhand-Gesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes (VTG).

Zum Hintergrund: Im Januar 2019 wurde in einem Gutachten festgestellt, dass der linke Gebäudeteil mit Restaurant, Veranstaltungsräumen, Kegelbahn und Kita stark sanierungsbedürftig ist. Ohne eine grundlegende Sanierung inklusive Erneuerung der Brandschutzanlagen wäre der damaligen Gastronomie „Legienhof“ die Betriebserlaubnis entzogen worden – doch dem kam der Pächter Frank Feddersen zuvor. Er entschied sich dazu, den zum September 2019 auslaufenden Mietvertrag nicht zu verlängern und schloss nach über 20 Jahren sein Restaurant. Als Begründung gab Feddersen damals die unklare Lage im Gewerkschaftshaus an. Eine Verlängerung der Betriebserlaubnis konnte die VTG damals nicht garantieren, gleichzeitig konnte die Eigentümerin keine verlässliche Aussage zu den Umbauplänen liefern.

Neuer Gastronom muss gesucht werden

Zwar wurde mit Ilka Ladwig schnell eine Nachfolgerin gefunden, die im Legienhof ein Restaurant samt Eventfläche, Veranstaltungssälen und Bühnenprogramm betreiben wollte, doch zu der für 2020 geplanten Eröffnung kam es nie. Das lag zum einen an der Corona-Pandemie, zum anderen aber auch daran, dass die Sanierungsarbeiten nur langsam vorangingen. Vor rund einem Monat hat Ilka Ladwig, die die Veranstaltungsagentur Eventzauber Nord besitzt, den Mietvertrag aufgelöst, sie wird ihr Konzept nicht im Gewerkschaftshaus umsetzen. „Durch Corona muss ich mich auf meine erste Firma konzentrieren und kann kein zweites Standbein aufmachen.“ Hinzu kommt aber auch, dass sich die Bauarbeiten weiter verzögern.

Lesen Sie auch: Sanierung sorgt für Unruhe

Und hier setzt die Kritik von Stephanie Schmoliner an. „Ich bin unzufrieden, dass die Sanierung so langsam vonstatten geht.“ Eine Begründung von der VTG, warum nach wie vor umgebaut wird, kennt die Gewerkschaftlerin nicht. Natürlich spiele Corona eine Rolle, sagt Schmoliner. Sie vermutet aber auch, dass bei der bisherigen Eigentümerin das Quäntchen Herzblut gefehlt habe, um die Sanierung möglichst schnell voranzutreiben.

IGEMET soll für mehr Tempo sorgen

Ihre Hoffnungen ruhen nun auf der IGEMET, der Treuhandgesellschaft der IG Metall, die sich bis 2003 die Eigentumsverhältnisse mit der VTG geteilt hat. „Jetzt haben wir eine professionelle Partnerin, die auf Schnelligkeit aus ist. Der Legienhof darf keinen Tag länger leerstehen, als er muss.“ Das sieht die neue Besitzerin ähnlich „So ein Traditionshaus muss bewahrt und vor allem wieder zu neuem Glanz gebracht werden“, so IGEMET-Geschäftsführer Franz-Julius Partes. „Wir werden uns der Mietergemeinschaft als neuen Eigentümer vorstellen und gemeinsam festlegen, welche Schritte als Erstes zu tun sind, um schnellstmöglich das Leben im Legienhof wieder zu ermöglichen.“

Und die Vorstellungen für den neuen „Legienhof“ sind konkret. „Jetzt liegt es an uns, dass wir den Legienhof für die ganze Stadt Kiel wieder zum lokalen Treffpunkt für Gewerkschaft, Politik, Kultur und Diskussionen gestalten“, so Schmoliner. „Wir wollen im Gewerkschaftshaus ein Ort sein, wo sich Menschen treffen und wo wir den Leitspruch der Gewerkschaften ,Gute Arbeit - Gutes Leben’ mit Leben füllen. Daher ist uns ein Restaurant genauso wichtig wie ein guter Veranstaltungssaal.“ Ihr Ziel ist es, dass Ende 2022 die ersten Veranstaltungen im Legienhof stattfinden können. Erste Gespräche mit interessierten Gastronomen sind schon geführt worden.