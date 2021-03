Kiel

Die Reventlouwiese ist gepflastert mit Plakaten. Rund 400 Pizzakarton große Pappschilder liegen auf dem etwas matschigem Untergrund. Darauf sind eindeutige Botschaften zu lesen. „Zu Risiken und Nebenwirkungen zum Klimawandel fragen Sie Ihre Wissenschaftler*innen“ oder „Haltet eure Versprechungen.“ Mit der Kundgebung, die bis 18 Uhr geplant ist, wollen mehrere Umweltorganisationen wie Fridays for Future, Students for Future oder der BUND darauf aufmerksam machen, dass trotz der Corona-Krise die Klimakrise nicht vergessen werden dürfe und das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden muss. „Die Aufmerksamkeit hat zuletzt etwas gefehlt“, sagt Mitorganisator Jakob Meyer von Students for Future. „Wir wollten coronabedingt keine Umzüge machen, aber jetzt wird es Zeit, dass wir wieder auf die Klimakrise hinweisen und unsere Forderungen deutlich machen.“

Ökologischer Neustart aus der Krise

Die Umweltaktivisten kritisieren nicht nur, dass die Politik leere Versprechungen gemacht habe und die angekündigten Vorgaben nicht ernst genommen werden. Dass Deutschland für 2020 seine Klimaziele zwar erreicht hat, sei kein Grund zur Freude, sagt Meyer. „Ohne Corona wären die Ziele verfehlt worden. Wir sehen, dass die Emissionen jetzt in diesem Jahr schon wieder deutlich steigen.“ Die Corona-Krise müsse nun für einen sozialen und ökologischen Neustart genutzt werden, so Meyer. „Wir sehen in der Pandemie, dass es Möglichkeiten gibt, umweltbewusster zu leben. Nicht jeder Flug ist nötig, Videokonferenz können Treffen vor Ort ersetzen.“

Doch es geht den Aktivisten am Freitag an der Kiellinie nicht nur um globale Klimapolitik. Sie protestieren auch gegen Projekte in Kiel. So ist auf einigen Schildern zu lesen, dass der geplante Bau der Südspange gestoppt werden müsse. Außerdem fordern die Demonstranten, dass Möbel Höffner am Prüner Schlag nicht entstehen darf.