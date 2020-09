Kiel

„Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagt Wolf über die Lockerungen. Das betrifft vor allem Veranstaltungen, bei denen nicht gesungen wird und die eine kleinere Teilnehmerzahl haben - oder die Heimspiele vom THW Kiel. So sieht es momentan so aus, dass die Messe „Bauen, Wohnen, Lifestyle“ vom 23. bis 25. Oktober stattfinden kann. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen getroffen werden. Mit einem entsprechenden Hygienekonzept, separaten Eingängen, Mindestabstand und einem Wegeleitsystem wäre es machbar, 750 Personen gleichzeitig auf die Ausstellungsfläche zu lassen. Im letzten Jahr kamen nach Angaben des Veranstalters an den drei Messetagen rund 17.000 Besucher zur „Bauen Wohnen Lifestyle“, so viele werden es 2020 aber wahrscheinlich nicht sein können.

Abstand bei großen Konzerten nicht einzuhalten

Denn Einschränkungen bei den Besucherkapazitäten wird es weiter geben. Vor allem wird es dauern, bis Konzerte wieder im normalen Rahmen stattfinden können. Zwar hat Nena für den 6. März 2021 ein größeres Konzert angekündigt, viele andere Musik-Events sind aber bereits verschoben worden. „Auf die meisten Konzerte wirken sich die derzeitigen Lockerungen noch nicht aus“, sagt Wolf. Denn eine der wichtigsten Hygienevorschriften ist es, Abstand zu halten. Das lässt sich bei einem Konzert mit Stehplätzen, bei dem die Besucher so nahe wie möglich an die Bühne wollen, nicht einhalten.

Warten auf den Impfstoff

Zudem kommt: Sollten, wie aktuell erlaubt, 20 bis 25 Prozent der Hallenkapazität genutzt werden dürfen, drohen finanzielle Verluste. „Es macht aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn, eine Veranstaltung durchzuführen, zu der 8000 Besucher kommen wollen, aber nur 2000 erlaubt sind“, rechnet Wolf vor. Wann es eine Rückkehr zur Normalität gibt, will Wolf nicht voraussagen. „Solange es keinen Impfstoff gibt, ist die Frage, wie es weiter geht, Kaffeesatz-Leserei. Die Entwicklung ist momentan sehr dynamisch. Wir warten alle zwei Wochen ab, bis es von der Landesregierung neue Vorgaben gibt.“

