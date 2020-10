Riesen-Andrang beim Herbstmarkt in Kiel. Am Wilhelmplatz bildeten sich an beiden Eingängen am Sonnabendnachmittag lange Schlange. Die Besucher nahmen die Wartezeite gerne in Kauf, um auf das Jahrmarkt-Gelände zu kommen, auf dem corona-bedingt nur 643 Personen gleichzeitig zugelassen sind.