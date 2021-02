Kiel

Das von der Stadt Kiel in Auftrag gegebenes Gutachten belegt nicht nur eine bedenkliche Belastung des Bodens mit den als giftig geltenden PAK-Stoffen, sondern unter anderem auch erhöhte Blei- und PCB-Gehalte. Wie die Stadt als Grundstückseigner mitteilte, sind die Pächter der betroffenen 38 Parzellen informiert worden. Die Unsicherheit im Hasseer Kleingartenverein und im Kreisverband ist dennoch hoch.

Kreisverband und Verein wollen die Anlage an die Stadt Kiel abgeben

Die Vorsitzenden des Kreisverbandes, Werner Müller, und des Kleingärtnervereins Kiel-Hassee, Manfred Schneider, sind sich einig, dass sie die Anlage Baumwegkoppel nicht weiter betreiben wollen.

„Ein Weiter so wie bisher wird es nicht geben“, kündigte auch der Leiter des Umweltschutzamtes, Andreas von der Heydt, an. „Um das gesundheitliche Risiko zu minimieren, müssen wir Nutzungseinschränkungen in Kauf nehmen.“ Dazu macht das Gutachterbüro aus Lübeck konkrete Vorschläge. Man müsse die Flächen nicht aus der Nutzung nehmen, erklärte Volker Ahrend vom Umweltschutzamt. „Wenn die Maßnahmen eingehalten werden, ist es sicher.“ Die Stadt habe sich in der Frage mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume abgestimmt.

Kontamination der Böden ist seit über 30 Jahren bekannt

Bereits Ende der 80er-Jahre berichteten die Kieler Nachrichten über erhöhte Blei- und Cadmiumwerte in der Kleingartenanlage Baumwegkoppel. „Dass sich die ganze Angelegenheit über Jahrzehnte hinzieht, ist unbefriedigend“, kommentiert Kreisverbandschef Müller. Handlungsbedarf hätten die Verantwortlichen erst nach der Hitzewelle im Sommer 2018 gesehen, als der Boden in der benachbarten Kleingartenanlage am Sandberg absackte und Wasserleitungen brachen, berichtet Schneider.

PAK: Besorgniserregende Stoffe „Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe“ (PAK) sind laut Umweltbundesamt eine besonders besorgniserregende Stoffgruppe. Sie sind krebserregend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend. Einige PAK sind nicht nur giftig, sondern gleichzeitig verbleiben sie sehr lange in der Umwelt und werden dort kaum abgebaut. Zudem können sie sich im menschlichen Körper anreichern. Der maßgebliche Einzelstoff aus der PAK-Gruppe nennt sich Benzo(a)Pyren (BaP). Für den Bodenschutz gibt es keine Grenzwerte, sondern Prüfwerte: Das sind maximal zugelassene Werte, die für jeden konkreten Fall berechnet werden. In der Kieler Kleingartenanlage Baumwegkoppel liegt der Prüfwert für die Übertragung vom Boden auf den Menschen bei 1,2 BaP pro Kilogramm Trockenmasse Boden. Gemessen wurden in der Anlage aber flächig deutlich höhere Werte von bis zu 3,4. Für die Übertragung vom Boden auf Nutzpflanzen liegt der maximal zugelassene Wert bei 1,5 BaP pro Kilogramm, gemessen wurde das Dreifache, nämlich bis zu 4,5.

„Seitdem lässt die Stadt hier Methangas abpumpen. Unter den Kleingärten befinden sich Altablagerungen, die Gase entstehen bei der Verrottung organischer Stoffe.“ Als Vereinsvorsitzender müht sich Schneider seit vielen Jahren mit der Thematik ab. „Wir haben von 2014 bis 2018 gekämpft, bis die Stadt zehn Gärten der Anlage Neelsen an der Hasseer Straße aus der Nutzung genommen hat. Dort wurden sehr hohe Schadstoffwerte gemessen.“

Er und sein Vorstandskollege Siegmund Röschke können nicht nachweisen, wie sich die Bodenbelastung auf die Gesundheit der Kleingärtner ausgewirkt habe, aber sie haben kein gutes Gefühl und sind nun erneut verunsichert. Mehrere Kleingärtner aus den Neelsen-Parzellen seien an Krebs gestorben, sagen sie und ergänzen, um sich nicht angreifbar zu machen: „Auch anderswo sterben Menschen an Krebs.“

Altablagerungen gibt es auch in weiteren Kleingartenanlagen

Die Frage, ob es auch Grund zur Sorge gibt für Menschen, die dauerhaft am Baumweg oder am Sandberg wohnen, verneint Ahrendt. „Auf Luftbildern haben wir nach Altablagerungen teils aus der Vorkriegszeit gesucht, also nach Deponien mit Bauschutt und Hausmüll, und konnten das ganz klar abgrenzen.“

Allerdings fand man auch Müllhalden unter den Gartenanlagen Sandberg, Pappenkoppel, Sandkoppel und Drachsee sowie in der Hornskampkoppel in Wellingdorf – alle anderen Kleingartenanlagen in Kiel seien nicht betroffen. Nach der gutachterlichen Überprüfung gab die Stadt jetzt für die fünf Anlagen eine Entwarnung. Allein auf der Baumwegkoppel wurden Überschreitungen festgestellt.

Und dafür will die Verwaltung jetzt zusammen mit Kleingärtnern und Politik nach einer Lösung suchen. Aus Sicht der Stadt wäre es optimal, wenn die Pächter in ihren Gärten blieben, diese aber nicht mehr als Kleingarten vom Verein pachteten, sondern direkt von der Stadt als Freizeitgarten – ohne Nutzgartenanteil, meint Carsten Köhler, Mitarbeiter der städtischen Immobilienwirtschaft.

Die Pächter würden eine Entschädigung für alle Obst- und Gemüsepflanzen erhalten, die ja entfernt werden müssten. Und die Verwaltung würde kontrollieren, dass künftig alle gutachterlichen Maßnahmen eingehalten werden. Das sei keine gute Idee, findet der Vereinsvorsitzende Schneider, „sicherer wäre es, die Gärten ganz aufzugeben“. Schon jetzt hätten mehrere Pächter angekündigt, genau das zu tun.

Diese Regeln sollen die Kleingärtner in Kiel schützen

Zur Gefahrenabwehr in der Kleingartenanlage Baumwegkoppel schlägt das Gutachterbüro Hanseatisches Umwelt-Kontor mehrere Maßnahmen vor: So sollte die Anbaufläche für Gemüse auf zwölf Quadratmeter je erwachsene Person verringert werden. Ausgenommen sind Anbauflächen für Beerensträucher und Obstbäume ohne relevante Schadstoffanreicherung. Ein Anbau von Gemüse zur Versorgung von Kleinkindern sollte generell ausgeschlossen werden.

Empfohlen wird ein Anbau von Nahrungspflanzen in Hochbeeten als Alternative zum Anbau im Boden. Vor dem Verzehr sollten alle Gemüse und Früchte gut gewaschen und geschält und von bodennahen Blätter befreit werden.

Parzellen, die überwiegend dem Aufenthalt von Kindern dienen, sollten so gestaltet werden, dass der direkte Kontakt zum belasteten Boden vermieden wird. Rasenflächen verhindern weitgehend einen Kontakt mit dem belasteten Boden und sind zu erhalten. Eine dauerhafte Offenlegung der Bodenoberfläche, etwa bei der Neuanlage von Blumenbeeten, ist möglichst zu vermeiden. Bei den vorhandenen Beeten kann durch Raseneinsaat und das Anpflanzen von Bodendeckern eine dicht bewachsene Fläche geschaffen werden, die einen Kontakt mit dem Boden weitgehend verhindert. Alternativ können Baumscheiben, Fußbereiche von Hecken sowie Beete durch Aufbringen von Rindenmulch oder ähnlichem abgedeckt werden.

In stark beanspruchten Bereichen wie unter Spielgeräten, Sandkästen ist ein begrenzter Bodenaustausch vorzusehen. Hierzu ist der Oberboden bis zehn Zentimeter Tiefe durch unbelasteten Boden auszutauschen. Darunter ist, so der Vorschlag des Gutachterbüros, eine Grabesperre aus einem Geotextil zu verlegen. Bodenbewegungen sind weitestgehend zu vermeiden. Bei allen unvermeidbaren Erdarbeiten ist das Aushubmaterial zu entsorgen. Bei der Errichtung von Gebäuden, Gartenlauben, Schächten muss die untere Bodenschutzbehörde eingebunden werden.