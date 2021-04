Kiel

Hannah und Henry gehören zu den „Tigerenten“, so werden in der Kita diejenigen genannt, deren Wechsel in die Schule im Sommer ansteht. In ihrem letzten Kita-Jahr wird für sie der Tigerentenclub angeboten – eigentlich gruppenübergreifend.

Das geht aufgrund der Kohortentrennung zwar nicht, aber die Tigerenten haben trotzdem regelmäßig ein extra Programm. „Wir bekommen Zettel, auf denen wir mal eine Linie oder Formen nachmalen“, erklären Hannah und Henry ein Angebot. „Wir bieten den Kindern einen Bleistift- und einen Scheren-Führerschein an, das ist immer ganz beliebt“, ergänzt Stephanie Ulrich, die Leiterin der Kita Noahs Arche.

In der Kieler Kita Noahs Arche bekommen die Großen Paten für die Kleinen

Außerdem übernehmen die künftigen Schulkinder auch Verantwortung, sind zum Beispiel Patinnen und Paten für neue Kita-Kinder. „So wird für sie spürbar, dass sie die Großen sind“, sagt Ulrich.

Manche Angebote müssen allerdings aufgrund der Pandemie ausfallen, etwa der „Tigerentenausflug“ oder ein Besuch in der Moschee. „Wir versuchen, die Themen auf die Kita runterzubrechen. Wir können uns zum Beispiel Bücher zur Moschee anschauen.“ Wegfallen wird wohl auch der Besuch in einer Schule. Ulrich hofft allerdings, wenigstens den Pausenhof der nahegelegenen Adolf-Reichwein-Schule noch außerhalb der Unterrichtszeiten besichtigen zu können.

Die Kita sei kein schulvorbereitendes System mit einem Lehrplan, erklärt Franziska Schubert-Suffrian, stellvertretende Geschäftsführerin des Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK). Stattdessen werde die Entwicklung der Kinder von Anfang an unterstützt.

Wichtig sei vor allem, dass die Kleinen wieder Kontakt zu gleichaltrigen Spielkameraden und -kameradinnen bekommen – den hätten sie während der Schließung nahezu gänzlich verloren. Außerdem müsse der Übergang zwischen Kita und Schule gut gestaltet werden.

Kitas planen Abschiedsfeste unter Corona-Bedingungen

Ähnlich äußert sich Gesa Kitschke, Geschäftsführerin des Awo-Landesverbandes Schleswig-Holstein: „Aus pädagogischer Sicht ist unter anderem der bewusste Abschluss der Kita-Zeit ein wichtiger Schritt für die Kinder, um den Wechsel vom Kita- zum Schulkind bewusst zu erleben.“

Die Awo-Kitas würden ihre Abschiedsfeste unter Pandemiebedingungen planen. „Hier versuchen wir, wie bereits in der ersten Welle, die Konzepte, die sich bewährt haben, weiter auszubauen und das Ende der Kita-Zeit durch alternative Ideen mit den Kindern gemeinsam zu feiern.“

Yvonne Leidner von der Landeselternvertretung der Kitas lobt, dass viele Kitas kreativ geworden sind, um diesen „ersten großen Wechsel“ für die Kinder gut erlebbar zu machen. Das gelte aber leider nicht für alle. „Ich habe die Sorge, dass die Schulen im Sommer viel auffangen müssen.“ Sie appelliere an Eltern und Fachkräfte, einmal mehr in den Austausch darüber zu gehen, wie der Übergang gut gelingen könne. Das gelte auch mit Blick auf Fördermöglichkeiten, denn die Schuleinganguntersuchung könne aufgrund der Pandemie wohl nicht bei allen Kindern stattfinden.

Abschiedsritual in der Kita Noahs Arche funktioniert unter Corona-Auflagen

Bei den Tigerenten in der Kita Noahs Arche wird es einen richtigen Abschied geben, der geplante Gottesdienst etwa wird flexibel vorbereitet und kann so an die Corona-Maßnahmen angepasst werden. Auch ein anderes Ritual werde in diesem Jahr wohl möglich sein, sagt Ulrich: „Die Tigerenten gehen über eine kleine Brücke von ihrer Gruppe in die Arme ihrer Eltern.“ Das gehe auch unter Corona-Maßnahmen.

Für Hannah und Henry steht eins schon fest: Sie freuen sich auf die Schule, die sie jeweils durch ihre älteren Geschwister bereits ein wenig kennen. Ihre Schulranzen seien schon bestellt, erzählen beide stolz.