Das Gebäude steht schon, doch noch fehlen der Innenausbau und die Geräte: Ab Januar 2020 soll in der Gärtnerstraße in Kiel-Hassee ein neuer Standort des Instituts für Hämatopathologie eröffnet werden. Bis zu 30 Mitarbeiter will das Hamburger Unternehmen einstellen.