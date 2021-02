Am Freitagabend hat der 21-jährige Fahrer eines Ford Mustang in der Rendsburger Landstraße bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto prallte nach Angaben der Polizei Kiel gegen drei parkende Autos. Der Fahrer kam schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von Niklas Wieczorek