Am Sonnabend wird in Kiel eine Rekordmarke geknackt: Wenn die „Aidaprima“ mit Ziel Dubai ausläuft, wird der Hafen erstmals mehr als 800000 Kreuzfahrtpassagiere in einer Sommersaison abgefertigt haben. Der Seehafen kündigte zugleich an, noch stärker auf den Aspekt Umweltverträglichkeit zu achten.