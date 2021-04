Kiel

Am Sonntagnachmittag waren die Beamten im Kieler Hauptbahnhof auf den Mann aufmerksam geworden. Während der Überprüfung habe dieser er zunehmend nervös gewirkt, konnte kein Zugticket sowie Reiseabsichten vorweisen und sei den gestellten Fragen bezüglich des Mitführens von Betäubungsmitteln ausgewichen.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das Betäubungsmittel sowie Bargeld in Höhe von 160 EUR in szenetypischer Stückelung festgestellt. Beides wurde beschlagnahmt. Der Mann wurde zuständigkeitshalber an die Kriminalpolizei Kiel übergeben, die auch die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Bereits ein paar Stunden zuvor um 06.30 Uhr überprüften Bundespolizisten einen Mann am Eingang des Hauptbahnhofes. Da die Beamten einen verdächtigen Geruch wahrnahmen, sprachen sie ihn an. Die Kontrolle ergab, dass er eine geringe Menge, 1,6 Gramm, Marihuana dabei hatte, für die er keine Erlaubnis hatte. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Beide Männer müssen mit Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.