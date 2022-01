Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung wird in Kiel von Jahr zu Jahr teurer. Selbst wer bereit ist, viel Geld auszugeben, hat nicht mehr die freie Wahl. Auch nicht für eine Million Euro?

Immobilien in Kiel: Das gibt es für eine Million Euro

Wohnungen und Häuser - Immobilien in Kiel: Das gibt es für eine Million Euro

Wohnungen und Häuser - Immobilien in Kiel: Das gibt es für eine Million Euro

Von Daniela Weichselgartner