Eröffnung an Gymnasium - Neue Mensa und Sporthalle an Hebbelschule in Kiel: „Das ist ein Quantensprung“

Die Hebbelschule gehört zu den in den 50er-Jahren gebauten Kieler Schroeder-Schulen. Doch das größte Problem war zuletzt der Platzmangel. Damit ist jetzt Schluss: Nun wurde der Neubau mit Mensa und Sporthalle offiziell eröffnet. Vor allem die Architektur begeistert die Schulleitung.