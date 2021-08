Kiel

Gleich zweimal hat die Bundespolizei am Sonnabend am Kieler Hauptbahnhof Drogen sichergestellt. Zuerst in einem ICE von Frankfurt nach Kiel, dann auf einer Streife.

Im ICE 696 von Frankfurt (Main) nach Kiel entdeckte ein Zugbegleiter einen herrenlosen Rucksack – und brachte ihn zum Servicepoint der Deutschen Bahn in Kiel. Der Inhalt überraschte: Eine Mitarbeiterin entdeckte mehrere verschweißte Tüten mit kleinen weißen Kugeln. Sie informierte die Bundespolizei, die den Rucksack entgegennahm.

Drogenschnelltests bestätigten dann den Verdacht. 100 Gramm Betäubungsmittel aus der Gruppe der Amphetamine sind in dem Rucksack transportiert worden.

Dealer im Hauptbahnhof Kiel auf frischer Tat ertappt

Einige Stunden später wurden die Beamten der Bundespolizei bei ihrer Streife am Hauptbahnhof erneut fündig. Gegen 19.40 Uhr beobachteten sie zwei Männer, die Betäubungsmittel untereinander austauschten.

Als einer der beiden Männer die Beamten entdeckte, warf er seine Tüte mit Marihuana auf den Boden und rannte los. Die Beamten verfolgten den 38-Jährigen aus Syrien und konnten ihn stellen.

Insgesamt hatten die Männer zehn Gramm Marihuana und eine szenetypische Kleinwage bei sich. Ihnen drohen nun Strafverfahren wegen des Verstoß gegen das Betäubungsmittel.

Die Drogen wurden in beiden Fällen an die Landespolizei übergeben.