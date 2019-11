Eine Zollkontrolle hat in einer Shisha-Bar in der Metzstraße am Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Kurz nach 22 Uhr wollten Beamte des Zolls die Bar im Kieler Stadtteil Schreventeich kontrollieren. Dabei lösten die mitgeführten Kohlenmonoxid-Warngeräte des Zolls aus.