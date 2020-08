Holsten-Fleet? Kleiner Kiel-Kanal? Oder doch ein anderer Name? Die Rathauskooperation hat einen interfraktionellen Antrag formuliert, der Startschuss für eine offizielle Namensfindung für das Wasserbauwerk in Kiels neuer Mitte sein soll. Die Ratsversammlung soll darüber am Donnerstag abstimmen.