Die Atmosphäre erinnert an den April: In der Holstenstraße in Kiel herrscht seit Montag fast gespenstische Leere – wie schon im Frühjahr. Dabei sind die Geschäfte weiter geöffnet. Dennoch spürt der Einzelhandel den Lockdown light. Vor allem eine Maßnahme wirkt sich stark auf die Kundenfrequenz aus.