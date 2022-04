Alle Hoffnungen in die Erneuerung des Holstentörn-Aufstiegsbauwerks in Kiel haben sich zerschlagen: Die Sanierung des Gebäudes ist vorerst gescheitert. Das wurde im jüngsten Bauausschuss deutlich. Es fehlt am Willen der Nutzer zur Finanzierung – und die Stadt bringt noch einen weiteren Grund vor.