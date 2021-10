Auf der Holtenauer Straße in Kiel wird es keine gestrichelte Linie zum Schutz der Radlerinnen und Radler geben. Diesem Ansinnen des Ortsbeirates erteilte das Tiefbauamt eine klare Absage. In der Theorie gibt es zwar eine andere Lösung, die würde in der Praxis aber zu großen Problemen führen.