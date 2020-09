Kiel

Einer davon ist das Hotel Kieler Yacht Club am Düsternbrooker Weg. Nach der Corona-bedingten Zwangsschließung im März haben weder Hotel noch Restaurant ihren Betrieb wieder aufgenommen, obwohl Gastronomie und Hotellerie am 18. Mai wieder öffnen durften. Im Juni hieß es noch, dass es im September wieder losgehen soll. Gründe für die Pause nannte Hotelmanager Eggert Harms damals nicht. Mittlerweile ist von einer Wiederaufnahme des Betriebs im November die Rede. Doch auch dieser Termin könnte sich noch nach hinten verschieben.

November als Wiedereröffnung noch nicht fix

Wie Holger Römer, Sprecher der Atlantic-Hotel-Gruppe, zu der das Hotel Kieler Yacht Club zählt, berichtet, könnte es noch länger dauern, bis es wieder losgeht. „Der November ist noch nicht fix, wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt.“ Im Gegensatz zu Bremen, wo Atlantic all seine Hotels wieder aufgemacht hat, ist in Kiel die Nachfrage noch nicht so hoch. Das sei auch am Atlantic-Hotel am Hauptbahnhof zu spüren.

Hinzu komme, dass trotz der Lockerungen nach wie vor kaum Veranstaltungen und Tagungen stattfinden. Für das Hotel Kieler Yacht Club ist die Vermietung der Eventflächen aber ein wichtiges Geschäftsmodell. Doch für die drei Veranstaltungsräume direkt an der Förde fehlt momentan die Nachfrage. Das Restaurant ohne dazugehörigen Hotelbetrieb zu öffnen, würde sich ebenfalls nicht lohnen. Die Mitarbeiter am Kieler Yacht Club sind derzeit entweder in Kurzarbeit oder konnten in andere Hotels der Atlantic-Gruppe wechseln.

Laut Römer spreche aber nichts dagegen, dass Hotel und Restaurant im kommenden Frühjahr wieder geöffnet sind. Dass die Atlantic-Gruppe am Hauptbahnhof mit der Marke Unique ein weiteres Hotel in Kiel baut, das in der ersten Jahreshälfte 2021 eröffnen soll, hat auf die Zukunft des Yacht-Clubs keinen Einfluss. „Wir sprechen mit unseren drei Hotels jeweils unterschiedliche Personengruppen an, der zusätzliche Wettbewerb ist kein Nachteil.“

Louf-Nachfolger eröffnet erst im Oktober

Der zweite derzeitige Leerstand ist direkt am Landtag. Dort hat das Louf nach knapp 20 Jahren an der Kiellinie im Dezember 2019 geschlossen. Die Suche nach einem Nachfolger war zwar schon im April abgeschlossen, auf das Louf folgt die Restaurant-Kette Cotidiano, die mit einer bunten Speisekarte mit Bowls, Burgern, Salaten, Pasta oder einem ganztägigen Frühstück aufwartet und auf biologische und ökologische Lebensmittel setzt. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich aber die für das Frühjahr angedachte Eröffnung – darauf hatte das Finanzministerium als Besitzer der Immobilie gehofft.

Stattdessen sollte es am 1. September losgehen. Doch es kommt zu einer weiteren Verzögerung. „Momentan ist die Eröffnung für den 30. Oktober geplant“, sagt die Cotidiano-Pressebeauftrage Kathrin Sion. Der Grund ist, dass im Zuge des Mieterwechsel die Bausubstanz an dem Glaspavillon ausgebessert werden sollte. Bei diesen Renovierungsarbeiten wurden unerwartet Feuchtigkeitsschäden im Boden festgestellt, sagt die Sprecherin des Finanzministeriums, Svea Balzer. In der Folge musste unter anderem der Estrich im Gastraum ausgetauscht werden.

Da die Renovierung länger gedauert hat als geplant, konnte das Cotidiano entsprechend erst später anfangen, das Restaurant einzurichten. Mittlerweile ist die Sanierung abgeschlossen, sodass der Innenumbau begonnen hat. Im Gegensatz zu anderen Bauvorhaben hat es immerhin keine Corona-bedingte Verzögerung gegeben, sodass es wohl nur zwei Monate länger dauert, bis der Leerstand in bester Lage Geschichte ist.

