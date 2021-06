Kiel

In der kleinen Wohnsiedlung im Kieler Stadtteil Mettenhof ist die Welt an diesem Tag nicht mehr in Ordnung. Nachdem wir in der Freitagausgabe über das Schicksal von Golden Retriever Paul berichtet hatten, gibt es an diesem Morgen unter den Hundebesitzern kein anderes Thema mehr.

Wie war es um Pauls Gesundheit wirklich bestellt? Und wie kann es sein, dass ein Hund einfach von einem privaten Grundstück geholt und später auf Anordnung der Behörden eingeschläfert wird?

Stadt Kiel begründet den Schritt mit einer "Tierwohlgefährdung"

Wir treffen Hunde-Halterin Carina Schlupp (39) im Garten ihres Reihenendhauses, der direkt an einer kleinen Stichstraße liegt. Hier verbrachte Paul am Sonntag, 13. Juni, seine letzten Stunden, bevor ihn der kommunale Ordnungsdienst ins Tierheim Uhlenkrog bringen ließ. Die Stadt Kiel begründet den Schritt mit einer „Tierwohlgefährung“.

Carina Schlupp war zu der Zeit nicht zu Hause, erfuhr durch einen Zettel im Briefkasten von dem Vorfall. Seitdem durfte sie den 15 Jahre alten Hund, der schon als Welpe zu ihr kam, nach ihren Angaben nicht sehen. Am Mittwoch, 23. Juni, erhielt ihr Anwalt die Nachricht, dass Paul am Tag zuvor eingeschläfert wurde.

Etwas verloren steht Carina Schlupp nun in ihrem Garten. Pauls Lieblingsstofftier, eine gelbe Ente, liegt noch auf dem Rasen. Eine seiner Hundedecken hängt über einer Wäscheleine. Seit rund zehn Jahren lebt sie hier mit Hund und Partner. Alle hier kannten Paul.

Die direkten Nachbarn sind fassungslos und vermissen "Paul"

So wie Wiebke Andresen (54), die ein paar Haustüren weiter wohnt, und gerade mit ihrem Labrador-Mix Snoopy vorbeischaut. „Das ist gruselig, was hier passiert ist“, sagt sie. „Ich kann das überhaupt nicht verstehen.“ Nach dem Vorfall könne ja nun niemand mehr seinen Hund alleine im Garten lassen. Paul sei alt gewesen, sicherlich. Aber er habe immer einen interessierten Eindruck gemacht. „Ein Hund, der Schmerzen hat, kommt nicht an den Zaun und begrüßt andere Hunde“, sagt sie.

Auch Nachbar Michael Kopka (64) von schräg gegenüber ist fassungslos. „Eine Frechheit ist das, was da gelaufen ist“, sagt er. „Da zerfleischt ein Kampfhund in Langwedel eine Postbotin und bleibt bei den Haltern. Aber hier wird ein alter Hund vom Grundstück geholt. Ich verstehe die Welt nicht mehr.“

Er selbst hat einen Dackel mit Namen Lucky. Bei jedem Spaziergang habe sich Paul seine Streicheleinheiten und ein Leckerli am Zaun abgeholt. „Der war 15“, sagt er. „In dem Alter hat man natürlich schon ein paar Einschränkungen. Aber man schläfert ja auch keinen Menschen ein, nur weil er im Alter krank wird.“

Anwalt durfte am Freitag Akteneinsicht nehmen

Inzwischen ist ein Fernsehteam bei Carina Schlupp im Garten erschienen. Anwalt Stefan Rogacki kommt dazu. Eine Aktenmappe unterm Arm. Am Morgen durfte er erstmals Akteneinsicht nehmen. „Das sind 200 Seiten“, sagt er und stöhnt. Wenn er sich einen ersten Überblick verschafft hat, will er sich melden.

„Mir geht es vor allem um die Verhältnismäßigkeit“, sagt er. „Eine Fortnahme ist der höchste Eingriff. Man hätte auch eine tierärztliche Untersuchung anordnen können oder eine regelmäßig Kontrolle. All das wird zu prüfen sein.“

Mit ihrem Kieler Tierarzt stand sie in regelmäßigem Austausch

Bereits vor acht Wochen, so erzählt Carina Schlupp, habe die Polizei aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft Paul kontrolliert. Vor rund vier Wochen sei dann der kommunale Ordnungsdienst gekommen. „Beide Male wurde nichts beanstandet“, sagt sie. Mit ihrem Kieler Tierarzt, der im Moment noch im Urlaub weilt, habe sie all die Zeit in engem Kontakt gestanden.

Eine Nachbarin fand den Hund in einem "erbärmlichen Zustand" vor

Die Nachbarin, die am Sonntag, 13. Juni, das kommunale Ordnungsamt gerufen hatte, meldete sich jetzt bei unserer Redaktion. Sie möchte anonym bleiben. Mit einem Kloß im Hals schildert sie am Telefon, wie sie den Golden Retriever an diesem heißen Tag vorgefunden hatte.

„Ich habe den Hund zuerst nicht gesehen, sondern nur ein Wimmern, Jaulen und Fiepen gehört“, erzählt sie. Sie sei dann auf das Grundstück gegangen und habe den Hund hinter einem Sichtschutz gefunden. „Er lag da wie eine umgekippte Schildkröte.“

Er habe ohne Sonnenschutz entkräftet in seinem eigenen Urin und Kot gelegen und sei nicht mehr in der Lage gewesen, alleine aufzustehen. „Ein nicht ausreichendes Wassertöpfchen stand vor der Tür, aber er kam da nicht selber ran.“

Vor Ort sei der Zustand des Tieres lange geprüft worden

Sie habe dann geklingelt, aber niemand öffnete. Nach einer Wartezeit habe sie schließlich den Ordnungsdienst gerufen. Nach ihren Angaben hat es dann mehrere Stunden gedauert, bis Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr gemeinsam vor Ort waren und die Situation gemeinsam beurteilt haben. Es seien Beweise gesichert und der Zustand des Tieres lange geprüft und dokumentiert worden.

„Ich hatte den stets ganztägig einsamen und abgemagerten Hund auf meinen Spaziergängen seit Monaten beobachtet“, schildert sie. Gerne hätte sie die Halterin angesprochen. Doch sie habe sie nie zu Gesicht bekommen. Bei Klingelversuchen habe niemand geöffnet.

Sie erinnert sich an einen Tag mit strömendem Regen. „Da lag der Hund stundenlang pitschnass auf dem Rasen.“ Als sie ihn nun an besagtem Sonntag so kümmerlich sah, habe sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können und offizielle Hilfe geholt. „Das war eine absolute Quälerei fürs Tier“, sagt sie. „Und es macht mich wütend, dass sich die Halterin nun als Opfer darstellt. Kein Amtstierarzt tötet ein gesundes Tier.“

Da der Fall auch eine „rechtliche Dimension“ habe, so schreibt die Stadt, sei eine Stellungnahme noch nicht möglich. Auch das Tierheim Uhlenkrog sah sich bis Redaktionsschluss nicht in der Lage zu antworten.