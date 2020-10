Kiel

„Die Entwicklung zeigt, dass wir weiter genau hinsehen und den Kontrolldruck aufrechterhalten müssen“, sagt Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau. „Niemand möchte von der Infektion betroffen sein, und dass Gaststätten erneut schließen müssen.“ Zierau appelliert an die Eigenverantwortung der Gäste und Gastronomen, die Regeln einzuhalten und ihnen „Priorität einzuräumen“. Auswertungen im August und September hatten bereits gezeigt, dass es unter den kontrollierten Gastronomien kaum Betriebe gibt, die sämtliche Vorschriften einhalten.

Höheres Bußgeld keine Option

Von höheren Bußgeldern hält der Ordnungsdezernent allerdings nichts. „Wir werten alle gleichen Verstöße nach einem einheitlichen Maßstab.“ Es dürfe keinen Unterschied machen, ob ein Vergehen bei einer Kontrolle im Juli, August oder September festgestellt worden sei. Eine Ausnahme gibt es aber: „Im Wiederholungsfall wäre das Bußgeld dann natürlich oberhalb des Erstverstoßes.“ So ein Fall sei Zierau aber noch nicht bekannt.

Wiederholungstäter in der Gastro-Branche gibt es demnach nicht, bei bereits verwarnten Gastronomien wurden bei Nachkontrollen keine weiteren Verstöße festgestellt. Noch Anfang September hatte Zierau fünf Betrieben mit der Schließung gedroht. Durch intensiven Dialog, Nachkontrollen und wesentliche Nachbesserungen konnten die Einrichtungen aber geöffnet bleiben. „Die betroffenen Gastronomien werden aber weiterhin verstärkt kontrolliert“, sagt Zierau.

Fristen und Nachkontrollen

Die Höhe des Bußgelds beträgt maximal 1000 Euro, bei vorsätzlichen Verstößen sind bis zu 1800 Euro fällig. Bei nachweislich fahrlässigem Handeln muss die Hälfte gezahlt werden. Die Höhe der Strafzahlung wird bei jedem der 100 Vergehen, die zum Teil noch in der Anhörung sind, einzeln bewertet. Bei der Summe richtet sich die Stadt nach dem üblichen Strafgeldkatalog im Land.

Bei den nun 17 überprüften Betrieben, von denen 16 gegen die Hygienevorschriften verstießen, handelt es sich um Restaurants und Gaststätten im gesamten Stadtgebiet, die zum ersten Mal kontrolliert wurden. Beim überwiegenden Teil wurden Beanstandungen festgestellt, die durch Information und Beratung abgestellt werden können. Die 16 Betriebe bekamen vom Ordnungsamt eine Frist auferlegt, in der sie nachweisen müssen, dass sie die Mängel behoben haben. Und auch hier gilt laut Zierau: „Mit jederzeitigen Nachkontrollen muss gerechnet werden.“

Micky Maus oder Lucky Luke:Viele Kontaktzettel sind unbrauchbar

Allerdings gab es auch mehrere Verstöße gegen die Kontaktdatenerhebung. Bei zehn der 17 kontrollierten Betriebe fehlte eine vollständige Erfassung der Kunden. Dazu gehört, dass entweder nicht alle wichtige Daten zur eventuellen Nachverfolgung abgefragt wurden oder sich nicht alle Gäste an einem Tisch eintragen mussten. In wenigen Fällen wurden gar keine Kontaktlisten geführt. Stichprobenartige Abgleiche der Namens- und Adressangaben mit dem Melderegister gibt es in Kiel bislang nicht. Bei derartigen Kontrollen auf St. Pauli waren von 1439 Kontaktzetteln nur 478 leserlich, vollständig und wahrheitsgetreu.

Auch wenn das Ordnungsamt betont, selbst proaktiv zu kontrollieren, sind viele Überprüfungen auf Hinweise aus der Bevölkerung zurückzuführen. Zierau berichtet, dass vermehrt E-Mails an die Adresse amt24@kiel.de geschickt werden, in denen Bürger auf Missstände in Gastronomien aufmerksam machen. Er verspricht: „Sämtlichen Hinweisen wird nachgegangen.“

