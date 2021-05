Prostitution ist in Corona-Zeiten verboten. Trotzdem wurden in einer Wohnung in der Kirchhofallee in Kiel in den vergangenen Monaten regelmäßig sexuelle Dienstleistungen angeboten. Das Ordnungsamt versiegelte deswegen den Zugang zur Wohnung. Auf die Betreiber wartet ein hohes Bußgeld.