In Kooperation mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) hat Diplom-Biologe Bodo Meusel, der regelmäßig wissenschaftliche Ausstellungen konzipiert, mehrere Stationen aufgebaut, die sich mit Themen wie Recycling, Müllverbrauch pro Kieler Kopf und Mülltrennung beschäftigen. "Weniger Müll = mehr Wert!" ist das Motto. Neben informativen Teilen sollen interaktive Module, ein Spiel für Familien oder ein Quiz zum ökologischen Fußabdruck über das Thema Müll aufklären. Die "Müllkurve" stellt die Entwicklung von Müll seit der Steinzeit dar.

ABK ist bewusst in das Einkaufszentrum gegangen

"Wir haben uns bewusst entschieden, die Ausstellung nicht im Rathaus, sondern genau hier, in diesem Konsum-Tempel, anzubieten", sagt ABK-Werkleiter Christian Schmitt. Im Citti-Park kauften sich die Menschen Dinge, die nach kurzer oder längerer Zeit wieder bei ihrem kommunalen Entsorger landeten. 75 Prozent davon fälschlicherweise im Restmüll - der Müll, der aus Recycling-Kreisläufen herausfällt, weil das Meiste verbrannt werden muss. Es entstehen aber 42 Tonnen Restmüll pro Kopf und Jahr in Kiel. "Hier ist Aufklärung gefragt", sagt er. "Pädagogische Müllerziehung" ist ihm ein Anliegen."Wir fragen uns: Ist es ein Nicht-Wollen oder ein Nicht-Wissen?", sagt Christian Schmitt. Beim Nicht-Wissen könne man helfen, gegen das Nicht-Wollen müsse man Anreize schaffen. Je mehr Menschen über das Thema Bescheid wüssten, desto mehr sei die Politik dazu gezwungen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und andere Vorgaben zu machen, so Schmitt.

Handel tut schon einiges für Nachhaltigkeit

Auch die Filialen im Citti-Park sind in die Ausstellung miteinbezogen. "Wir haben alle Mieter angesprochen und gefragt, was sie im ökologischen Bereich schon tun", sagt Silke Brombacher, Center-Managerin des Citti-Parks. Vor den Läden kleben grüne Schilder auf dem Boden, die über die Nachhaltigkeits-Maßnahmen der Unternehmen informieren. Die "Garderobe der Zukunft" stellt mehrere Kleidungsstücke aus, die vollständig oder teilweise aus recyceltem Material bestehen - eine Jacke aus PET-Flaschen zum Beispiel.

Von Hannah Küppers