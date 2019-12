Holsten-Fleet: Kein Wasser mehr in diesem Jahr

Kiel

Erst am Donnerstag will Baudezernentin Doris Grondke informieren, warum der Kanal nicht wie vorgesehen fertig wird. "Die Fertigstellung hängt unter anderem von Baumaßnahmen Dritter und Witterungsbedingungen ab", deutete die Stadt Kiel in ihrer Einladung zu dem Pressetermin lediglich an.

Holstenfleet : Zweifel am Zeitplan schon im Oktober

Dabei hatte es zuletzt Ende Oktober von Seiten der Stadt noch geheißen, dass die Arbeiten im Zeitplan lägen. Die Kanäle sollten noch in diesem Jahr mit Wasser gefüllt werden, wie es schon immer geplant war, lautete die offizielle Devise im Herbst. Doch schon damals gab es Zweifel, ob die zeitlichen Vorstellungen realisierbar sind.

Im März herrschte noch Optimismus im Kieler Rathaus

Als Anfang März über die Steigerung der Baukosten von 11,5 Millionen auf 18,7 Millionen Euro informiert wurde, versprach die Stadt Kiel sogar, dass schon zum 3. Oktober, als in Kiel die bundesweiten Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit begangen wurden, das südliche Becken vollendet und mit Wasser gefüllt sein soll. "Wir sind uns sicher, die Anlage bis Jahresende funktionsfähig herzustellen", sagte Bender im März.

Naturfilteranlage kann im Holstenfleet nicht eingebaut werden

Ein Blick auf die Baustelle im Herzen der Holstenstraße zeigt, dass dieses Versprechen nicht mehr einzuhalten sein wird. Dass das Wasser in diesem Jahr nicht mehr in die Becken eingelassen wird, hängt vermutlich auch mit der geplanten Naturfilteranlage zusammen, die aus Pflanzen bestehen soll und im Dezember nicht mehr installiert werden kann, da es jetzt zu kalt ist. Die Anlage kann nach Angaben der Stadt Kiel erst eingebaut werden, wenn die Temperaturen dauerhaft über acht Grad liegen. Somit ist damit zu rechnen, dass die Becken frühestens im Frühjahr fertig werden. Warum man es nicht geschafft hat, die Filtertechnik rechtzeitig einzubauen, will die Stadt am Donnerstag erläutern.

Bislang war nur bekannt, dass es Verzögerungen bei der Gestaltung der Außenfläche geben wird. Da einige Maßnahmen ebenfalls erst für das Frühjahr angekündigt waren, war die offizielle Eröffnung stets für 2020 vorgesehen. Allerdings sollten diese abschließenden Arbeiten nur noch der Feinschliff sein. Da das Holsten-Fleet in diesem Jahr nicht mehr fertig wird, fahren die Busse auch erst mit dem Fahrplanwechsel im Mai wieder am ehemaligen Berliner Platz entlang.

Arbeiten auch am Ahlmann-Haus in Kiel

Die Baumaßnahmen rund um das Vorzeigeobjekt werden im kommenden Jahr ohnehin weitergehen. Auch die Arbeiten rund um das Ahlmann-Haus werden 2020 fortgesetzt. Wie berichtet, wird in dem Gebäudekomplex eine Mischung aus Gastro-Meile und Veranstaltungszentrum einziehen. Im Erdgeschoss entsteht auf rund 650 Quadratmetern eine Art Markthalle mit unterschiedlichem Speisenangebot und einer Bar. Ein weiterer Teil zur Aufwertung der Fläche sollen Außenplätze direkt am Wasser sein. Investor ist Ahmed-Reza Zirakbash. Der Chef der Halle 400, die zu einer Kita umgebaut wird, verlagert sein Veranstaltungszentrum damit in den ersten Stock des Ahlmann-Hauses.

Die Ahlmann-Stiftung selbst investiert genauso wie Zirakbash etwa 2,5 Millionen Euro, damit sich direkt am Holsten-Fleet an der Ecke zur Küterstraße Gastronomie ansiedeln kann. Geplant ist, dass in dem rund 300 Quadratmeter großen Ladenlokal ein hochwertiges Braugasthaus samt Biersommelier einzieht.

Hostenfleet in Kiel : 180 Meter lang, 18,7 Millionen Euro teuer

Wenn das Holsten-Fleet in Kiel irgendwann im Laufe des nächsten Jahres fertig wird, erstrecken sich auf einer Länge von 180 Metern zwischen Bootshafen und Kleinem Kiel zwei Becken mit jeweils 1,50 Meter Wassertiefe. Das Nordbecken wird 85 Meter lang und 9,50 Meter breit und liegt auf der ehemaligen Straße Holstenbrücke. Am Berliner Platz, wo einst der Kreisel war, entsteht das 45 Meter lange und 19,50 Meter breite Südbecken.

In der ursprünglichen Planung sollte das Holsten-Fleet 11,5 Millionen Euro kosten, doch diese Kalkulation ist nicht aufgegangen, nach aktuellem Stand werden 18,7 Millionen Euro fällig. Die Stadt Kiel begründet die Mehrkosten mit der boomenden Baukonjunktur und überraschenden Steigerungen bei der Gestaltung der Anlagen rund um die neuen Becken. Vor allem die Ausschreibung für die Freianlagen, etwa die Bepflanzung und die Beleuchtung, hat die Kosten um rund 2,4 Millionen Euro in die Höhe getrieben.

