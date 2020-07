Kiel

Wie leicht kann ich mich als Gast beim Essen in dem Imbiss angesteckt haben?

Prof. Helmut Fickenscher vom Kieler Institut für Infektionsmedizin: Das kommt darauf an, wie die Distanzierung praktiziert wird. Es gibt Hygienekonzepte, die sehen mehr Abstand vor, andere weniger. Eine Vorgabe vom Land und vom Robert-Koch-Institut ist aber, dass mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden müssen. Zudem trägt in der Regel auch die Bedienung einen Mund-Nase-Schutz. Da aber die Gäste am Tisch ihre Behelfsmaske nicht aufhaben, ist die Gefahr größer als beispielsweise beim Einkaufen.

Wie gefährdet sind Kunden, die sich Essen mitgenommen haben?

Dort, wo man sich das Essen mitgeben lässt, verweilt man gewöhnlich nur sehr kurz. Ich bestelle, lasse es einpacken, zahle und bin schon wieder weg. Ein Risikokontakt beginnt ab einer Viertelstunde. Deshalb ist das Risiko bei einem Takeaway sehr klein.

Und wenn das Virus auf der Verpackung sitzt?

Wie will man das Virus von der Verpackung effizient in die Nase oder Lunge kriegen? Das ist so gut wie unmöglich. Trotzdem sollte man immer wieder ans Händewaschen denken.

Stellt das Wechselgeld eine Gefahr dar?

Es gibt bisher keinerlei Berichte darüber, dass SARS-CoV-2 über Bargeld übertragen wurde. Bargeld kann aber alle möglichen Bakterien tragen.

Und wie sieht es mit der Toilette aus?

Das Virus kann sich im Darm vermehren und zu leichtem Durchfall oder Verdauungsproblemen führen. Aber es verursacht keine Durchfälle, die in alle Richtungen „explodieren“. Zudem wird in Restaurants darauf geachtet, dass nicht mehrere Leute gleichzeitig die Toiletten benutzen. In der Regel hat das Personal übrigens separate Toiletten.

Haben Sie selbst Sorgen, wenn Sie in ein Restaurant gehen?

Man sollte sich immer klar machen, dass das ein zusätzliches Risiko ist. Seit Beginn des Shutdowns bin ich bisher ein Mal essen gewesen. Und das auch nur, weil ich auf einer Reise war und Hunger hatte. Ich persönlich bin da sehr vorsichtig, weil ich ja auch ein Institut in einer Klinik leite. Aber einen Grund zur Panik sehe ich nicht. Wenn wir alle uns denn an die Vorgaben halten – oft die Hände waschen, genügend Abstand zu anderen halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Halten wir uns alle an diese Regeln, kommen wir auch ohne zweite Welle zurecht.

