Gaarden

Erst vor Kurzem hatte KN-Online berichtet, dass am Vinetaplatz knapp 240 Wohnungen, etliche Gewerbeeinheiten sowie in zweiter Reihe gut 300 Stellplätze im Gaardener Parkhaus in neue Hände übergegangen sind. Gleichsam als nächster Dominostein folgt nun der unmittelbar benachbarte Sitz der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in der Schulstraße 29.

„Das Gebäude ist verkauft, und eine Übergabe an den Käufer erfolgt im zweiten Quartal 2022“, teilt Dienststellenleiter Michael Mund auf Nachfrage der Kieler Nachrichten mit. Betroffen sind demzufolge 190 Beschäftigte, deren Jobs nicht gefährdet, aber eben mit einem Umzug verbunden sind. Man befinde sich „derzeit im Prozess, geeignete Büroräume in Kiel anzumieten“, heißt es etwas vage seitens der Versicherung, die ihren Hauptsitz in Kassel hat. Auch zur Frage, wer das Anfang der 1960er-Jahre erbaute Haus mit seinen sechs Stockwerken erworben hat, gibt es keine Antwort.

Studentisches Wohnen mitten in Kiel-Gaarden

Nach mehreren verlässlichen Quellen jedoch soll das auf einem 3600 Quadratmeter großen Grundstück stehende Gebäude abgerissen werden und Platz für studentisches Wohnen machen. Ähnlich wie die Vonovia, die gerade ihr Förde-Quartier am Sandkrug massiv aufwertet und teils erweitert, versprechen sich offenbar auch die Käufer in der Schulstraße viel von der Nähe zur Technischen Fakultät der Uni Kiel an der Ecke Kaiserstraße/Werftstraße.

Ebenfalls gut gesichert ist die Information, dass das Personal der Sozialversicherung für Landwirtschaft künftig in Räume der ehemaligen HSH-Nordbank geht, die durch den Umzug der Investitionsbank Schleswig-Holstein an die Hörn freiwerden. Die Immobilie in der Schulstraße soll demnach zum 1. April an die Käufer übergeben werden, bis zum kommenden September bliebe dann noch Zeit zum Wechsel an den Kleinen Kiel.

Parkplätze gibt es am Gebäude der Sozialversicherung für Landwirtschaft in Gaarden genug. Quelle: Martin Geist

Zum bisherigen Sitz der Sozialversicherung gehören auch 103 teils überdachte Parkplätze. Ob die erhalten oder möglicherweise zum Teil für die Öffentlichkeit freigegeben werden, dazu ist bisher tatsächlich noch nichts klar.

Reservierte Reaktionen aus dem Rathaus

Auf den neuerlichen Verkauf des Gebäudeblocks am Vinetaplatz reagieren die Verantwortlichen im Kieler Rathaus unterdessen reserviert. Die Entwicklung werde „genau beobachtet“, sagt Stadtrat Gerwin Stöcken. Er sei „betrübt darüber, dass Immobilien in Kiel immer mehr zu Spekulationsobjekten werden“, hoffe aber, „dass wir mit der Inspiration Group nun einen verlässlicheren Partner für die weitere Entwicklung rund um den Vinetaplatz an unserer Seite haben“.

Genau das verspricht das Berliner Unternehmen gegenüber unserer Zeitung. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel“, betont Inspiration-Projektmanagerin Kerstin Kühn und kündigt an, dass sich ihre Firma auf allen Ebenen engagieren wolle. Man strebe an, gemeinsam mit der Stadt das Parkhaus und den Stadtteil Kiel-Gaarden im Ganzen weiterzuentwickeln. Ansonsten sei für das gesamte Objekt „eine ganzheitliche Verbesserungsmaßnahme sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Hinsicht“ vorgesehen.

Mit der Sanierung der Aufzüge ist demnach bereits begonnen, worden, als Nächstes sollen die Dächer an der Reihe sein. Die bereiten seit Jahren durch undichte Stellen Sorgen, immer wieder gab es deshalb in der Vergangenheit Wasserschäden in den Wohnungen, aber auch im Vinetazentrum und der Stadtteilbücherei. Auch der Service soll sich von nun an deutlich verbessern. Um näher an den Menschen zu sein, sei die bisherige Hausverwaltung in Köln durch eine Hausverwaltung in Kiel ersetzt worden, teilt die Inspiration Group mit.

Mieterverein rät: „Auf gar keinen Fall neue Verträge unterschreiben

Nach dem Grundsatz „Kauf bricht Miete nicht“ haben die Menschen, die am Vinetaplatz leben oder arbeiten, laut Ann Sophie Mainitz vom Kieler Mieterverein kurzfristig keine Nachteile zu fürchten. Sie rät den Betroffenen, „auf gar keinen Fall neue Verträge zu unterschreiben“, weil die alten voll gültig bleiben. Die angekündigten Investitionen begrüßt der Mieterverein, mahnt aber zur Aufmerksamkeit. Oftmals werde versucht, reine Instandsetzungen als Modernisierungen zu verkaufen und auf diesem Weg die Miete zu erhöhen.