Insgesamt 24 Mietwohnungen will Grundstückseigentümer Philipp Kersig in der Gerhardstraße 7 realisieren. Das geplante Haus soll sich harmonisch in seine Umgebung einfügen. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist noch nicht klar. Es müssen Denkmalschutz-Aspekte berücksichtigt werden.