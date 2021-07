Kiel

Bis zu 140 Impfungen pro Tag sind mit dem mobilen Team möglich, das jeden Tag einen anderen Stadtteil anfährt, um dort Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, die aus verschiedenen Gründen selbst keinen Termin beim Hausarzt oder im Impfzentrum vereinbaren können. Nach drei Wochen im Einsatz lässt die Nachfrage nun etwas nach. Um das Vakzin nicht wegwerfen zu müssen, können sich nun alle Kielerinnen und Kieler von dem mobilen Team mit dem Wirkstoff der Firma Moderna impfen lassen.

Mehr als 2000 Menschen – viele von ihnen leben in sozial schwierigen Verhältnissen oder sprechen kaum Deutsch – haben das Angebot des mobilen Impfteams seit Mitte Juni bereits in Anspruch genommen. Doch der Bedarf ist nicht mehr so hoch wie zu Beginn der Kampagne, sodass entweder spontane Impfungen gemäß einer Warteliste für die gesamte Bevölkerung oder auch gezielte Terminvereinbarungen möglich sind, sagt Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Vor allem ab der kommenden Woche ist noch etwas frei.“ Eine Anmeldung ist dabei stets Voraussetzung, Termine können per E-Mail an amt53impfkoordination@kiel.de oder telefonisch unter 0431/9015001 ausgemacht werden.

Stöcken warnt vor Delta-Variante in Kiel

Dass in Kiel kein Impfstoff verschwendet wird, ist auch deshalb wichtig, da sich die gefährlichere Delta-Variante in Deutschland immer weiter ausbreitet. Bundesweit ist die Hälfte aller Neuinfektionen auf die Mutante zurückzuführen, in der Landeshauptstadt ist allerdings noch kein Fall bekannt. „Ich gehe davon aus, dass die Delta-Variante auch noch nach Kiel kommen wird“, warnt Gerwin Stöcken. „Das wird sich nicht vermeiden lassen.“

Daher bittet der Gesundheitsdezernent Reisende, im Urlaub besonders vorsichtig zu sein und sich an die gängigen Hygieneregeln zu halten. „Eine Pandemie bezeichnet eine weltweite Verbreitung des Virus. Beachten Sie die aktuellen Reisewarnungen“, appelliert er an die Kielerinnen und Kieler. Wer aus dem Urlaub zurückkommt und sich nicht sicher über Quarantäneregelungen ist, sollte sich beim Bürgertelefon der Stadt melden, bevor Familie und Freunde besucht werden. Bei den aktuellen Neuinfektionen merkt die Stadt bereits, dass es sich mehr und mehr um Reiserückkehrer handelt.

Solidarität mit der Jugend zeigen

Besondere Vorsicht mahnt Stöcken bei Kindern und Jugendlichen an, die nicht geimpft werden können und die für die Mutanten anfälliger sind als für die Coronaviren zu Beginn der Pandemie. Besonders die Erwachsenen sieht er in der Verantwortung, weiter Abstand zu halten oder die Maskenpflicht zu befolgen. „Die Jugend hat im letzten Jahr besonders viel Rücksicht auf die ältere Generation genommen, jetzt müssen sich die Erwachsenen solidarisch zeigen.“

Lesen Sie auch So ist die Corona-Lage in Kiel

Dennoch bewegt sich das Infektionsgeschehen in Kiel auf einem nach wie vor erfreulich niedrigen Niveau. Am Donnerstag meldete die Stadt drei Neuinfektionen, die Inzidenz liegt bei 6,1. 19 Personen sind aktuell positiv getestet, 29 Kielerinnen und Kieler sind in Quarantäne. Diese Entwicklung lässt sich auch an der Belegung der Kliniken ablesen. „Es gibt kaum noch Neueinlieferungen“, sagt Stöcken. Im Städtischen Krankenhaus und am Universitätsklinikum werden derzeit überwiegend Patienten behandelt, die aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufs schon länger in Behandlung sind – teilweise über mehrere Wochen.

Zwei neue Todesfälle in Kiel

Über einen längeren Zeitraum kämpften auch Ärzte um das Leben zweier Männer, die nun im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus gestorben sind. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Kiel auf 104. Es sind die ersten Verstorbenen seit dem 17. Juni. Laut Stöcken litten der 52- und der 55-Jährige vermutlich an Vorerkrankungen.