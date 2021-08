Kiel

Auch wenn die Impfnachfrage in Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen wieder leicht angestiegen ist, werden die Öffnungszeiten im Kieler Impfzentrum reduziert. Ab Montag, 23. August, wird das Impfzentrum im Schwedenkai montags und dienstags geschlossen bleiben. Damit folgt die Kieler Einrichtung anderen Impfzentren in Schleswig-Holstein und reagiert auf den insgesamt gesunkenen Bedarf. Impfwillige können weiterhin mittwochs bis sonntags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr ohne Termin eine Impfung im Kieler Impfzentrum erhalten.

Personen mit einem bestehendem Impftermin an einem Montag oder Dienstag können sich, ohne einen neuen Termin vereinbaren zu müssen, an einem selbstgewählten Tag im Impfzentrum Kiel impfen lassen. Die zu Impfenden werden gebeten, den Ausweichtag nahe an das eigentliche Impfdatum zu legen, um bestehende Fristen einzuhalten. Rückfragen dazu können beim Bürgertelefon unter der Nummer 0431/901-3333 gestellt werden. In Abstimmung mit dem Land Schleswig-Holstein wird das Impfzentrum Kiel ab Sonntag, 26. September, komplett schließen. In Kiel liegt die Quote der Erstimpfungen bei knapp über 70 Prozent. Aktuell sind 68,5 Prozent aller Schleswig-Holsteiner mindestens einmal geimpft. 62 Prozent haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten.

5610 Impfungen durch mobile Teams

Über mobile Impfteams konnten in den vergangenen Wochen 5610 Kielerinnen und Kieler spontan in vor Ort in den Stadtteilen geimpft werden. Erreicht wurden damit vor allem Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht selbstständig um einen Impftermin kümmern können. Kooperationspartner der mobilen Impfteams waren dabei die Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna), schwerpunktmäßig wurde dabei in Mettenhof und im Vinetazentrum Gaarden geimpft.

Nachdem die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen in Kiel stetig angestiegen sind, lässt sich nun ein Rückgang bei den Neuinfektionen feststellen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 88,7. Vor einer Woche betrug der Sieben-Tage-Wert 107,4. Die bundesweite Inzidenz liegt derzeit bei 44,2 und in Schleswig-Holstein bei 51,2.

Aktuelle Corona-Zahlen aus Kiel

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 infizierten Personen ist auf 6147 gestiegen. 105 Kieler mit einer Covid-19-Erkrankung sind verstorbenen. Zurzeit sind 389 Patienten infiziert, 637 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

„Vor einer Woche hatte Kiel noch die bundesweit höchste Inzidenz, jetzt liegen wir auf Platz 15. Das ist eine sehr gute Entwicklung“, sagt Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Es bleibt dabei, dass für die Einschätzung der Corona-Lage vor allem auch die Zahl der hospitalisierten Erkrankten wichtig ist. Diese Zahl liegt, ebenso wie die Zahl der Fälle, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, in Kiel nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. Wenn wir uns alle auch weiterhin an die bekannten Hygieneregeln halten, dann bin ich sicher, dass wir auch die Delta-Variante bald überwinden werden.“

Strengere Einlassregeln in Hallenbädern

Die ab kommenden Montag, 23. August, geltende Corona-Landesverordnung hat auch Auswirkungen auf den Badespaß. So müssen sämtliche Besucher im Hörnbad und der Schwimmhalle Schilksee geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Jeder Badegast ab sieben Jahren muss einen gültigen Nachweis mit einem entsprechenden Identitätsnachweis vorweisen. Bei Kindern unter sieben Jahren ist nur die Vorlage eines Altersnachweises erforderlich. Selbsttest sind nicht zulässig. Ohne einen gültigen Nachweis kann der Zutritt zur Schwimmhalle nicht gewährt werden. Ein Schülerausweis ersetzt nicht den Schulnachweis und kann daher nicht akzeptiert werden.

Da die Kieler Bäder GmbH aufgrund dieser neuen Einlassregelung mehr Personal in den Schwimmhallen vorhalten muss, ist das Eiderbad Hammer vorzeitig bereits ab Montag, 23. August, geschlossen. Das Sommerbad Katzheide bleibt noch geöffnet, dort ist kein 3G-Nachweis erforderlich.