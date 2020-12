Mit nur 24 Jahren ist Influencerin Josi Maria an Magersucht gestorben. Noch vor gut einem Monat hatte sie in einem Interview mit Youtuber Leeroy Matata gesagt: „Ich will nicht eine von zehn sein, die an der Magersucht stirbt.“ Vor wenigen Tagen hat Leeroy das Video hochgeladen, aber gleich zu Beginn die traurige Mitteilung gemacht, dass Josi mittlerweile verstorben sei.

Im Video, das posthum erscheint und mittlerweile mehr als drei Millionen Aufrufe hat, befragte Leeroy die 24-Jährige zu ihrer Magersucht. Erst nach Rücksprache mit ihren Eltern entschied er sich für die Veröffentlichung. Josis Mutter war es auch, die auf dem Instagram-Account ihrer Tochter einen bewegenden Text postete.

Darin schrieb sie: „Du warst ein Engel auf Erden. Für deinen Kampf gegen diese schwere Krankheit haben wir dich bis zuletzt bewundert und mussten dennoch hilflos zusehen, wie du diesen Kampf verloren hast. Du hattest noch so viele Pläne. Du wirst immer in unserer Mitte, tief in unseren Herzen, einfach unvergessen sein.“

Immer wieder hatte Josi Maria auf Instagram vor der heimtückischen Krankheit gewarnt. Zu seinem gemeinsamen Video mit der Influencerin schrieb Leeroy: „ Josi hat mir besonders verdeutlicht, wie ernst diese Probleme für die Betroffenen werden können.“ Ihr Schicksal sei der beste Beweis dafür.

