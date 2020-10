Kiel

"Es war einmal ein Baum, der reimte sich auf Traum." So beginnt das Gedicht von Fiona (11), die beim Schreibprojekt "Heraus mit den Sprachen" mitmacht und Schülerin der Lilli-Nielsen-Schule ist, einer Kieler Förderschule für Kinder mit körperlichen, motorischen oder geistigen Einschränkungen. Lehrerin Petra Mahlert hatte das inklusive Projekt entdeckt und direkt vier ihrer Schüler angemeldet. Jetzt machen sie drei Tage lang "Unterricht am anderen Ort", wie sie sagt.

Insgesamt sind bei dem Projekt elf Teilnehmer dabei – Menschen mit und ohne Beeinträchtigung verschiedenen Alters. Die Leiterin des Projekts, Sabine Feldwieser, hat Bilder von Künstlern mitgebracht, die weder sprechen noch schreiben können. Diese Bilder zeigt sie den Teilnehmern der Schreibwerkstatt, und sie schreiben auf, was ihnen zu den Kunstwerken in den Sinn kommt. Dabei können kurze Gedichte oder lange Märchen, ernsthafte oder lustige Texte entstehen.

Kieler Sozialraumprojekt M38 will Schreibwerkstatt fortführen

Kursleiterin Sabine Feldwieser führt ihre Schreibwerkstatt in Kiel in Kooperation mit der Gesellschaft für soziale Hilfen in Norddeutschland (GSHN) und dem Kieler Sozialraumprojekt M38 durch. Auch die Betreuer vor Ort sollen eingebunden und geschult werden, denn die Schreibwerkstatt ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Die Sozialpädagogin des M38, Maike Schulze, nimmt selbst teil, um in Zukunft eigene Schreibwerkstätten im Sozialraumprojekt in Kiel anbieten zu können.

Am Ende jeder kreativen Schreibrunde gehört auch das Vortragen der Texte hinzu. Das sei in dieser Mischung mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung eine Herausforderung und für alle eine gute Übung, sagt Maike Schulze. Einige Kinder hätten sich am ersten Tag noch nicht getraut, ihre Texte vorzutragen. Am zweiten Tag stellten sich einige schon in die Mitte des Raums, um laut aus ihrem Heft vorzulesen. "Ich hätte nicht gedacht, dass die Kinder ihre Gefühle so toll in Worte fassen können", sagt Schulze.

"Texte schreiben ist das eine, mit den Texten wahrgenommen zu werden, das andere", sagt Sabine Feldwieser, die im Verein "Die Wortfinder" schon seit vielen Jahren künstlerisch mit Menschen mit Behinderungen arbeitet. Sie möchte, dass behinderte Menschen mit ihren vielfältigen Ausdrucksformen mehr Raum im öffentlichen Raum bekommen.

Aus dem Literaturwettbewerb soll ein Buch entstehen

Deshalb steht am Ende des Projekts auch das Ziel, ein Buch aus den Bildern und Texten der Künstler zusammenzustellen. Im Rahmen eines Literaturwettbewerbs können Menschen mit und ohne Behinderung zu ausgewählten Kunstwerken einen Text verfassen, auch professionelle deutsche Schriftsteller werden teilnehmen. Eine Jury sucht schließlich diejenigen Texte aus, die Eingang in das Buch finden werden.

Insgesamt hatte Feldwieser für dieses Jahr 20 Schreibwerkstätten im deutschsprachigen Raum geplant, viele mussten aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Das Buch soll spätestens im Mai 2022 fertiggestellt werden.

Von Hannah Küppers