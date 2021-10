Um neun Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Kiel den Prozess zu machen, fehlt es im Landgericht an Platz. Daher findet das Verfahren in einem Zelt auf dem JVA-Parkplatz statt. Dies verschärfe die Parkplatznot am Südfriedhof, kritisiert die Polizei-Gewerkschaft – und sieht sich übergangen.