Kiel

Grundlage der JBA ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt, der Agentur für Arbeit Kiel und dem Jobcenter Kiel mit dem Kieler Schulamt und den Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ), in denen vor dem Einzug ins Neue Rathaus Beratungsangebote eingerichtet worden waren. Das Gebäude in der Andreas-Gayk-Straße soll nun als zentrale Anlaufstelle dienen.

Jugendberufsagentur in Kiel ist trotz Corona erreichbar

Die Beratungsangebote der „JBA im Zentrum“ seien trotz Corona-Einschränkungen und ohne offizielle Eröffnung sowie Werbung von Beginn an gut angenommen worden, teilt die Stadt nun mit. Zwischen April und Dezember 2020 wandten sich insgesamt 460 Ratsuchende persönlich, telefonisch und per E-Mail an die Agentur. Dabei sei es vor allem um Fragen zur dualen Ausbildung, zur persönlichen Lebenslage, zu schulischen Belangen und zur Berufsorientierung gegangen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Informationen unter www.jba-kiel.de. Die Jugendberufsagentur ist erreichbar unter Tel. 0431 9011901 und per Mail unter info@jba-kiel.de